Başkentte trafik kazası: 6 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte trafik kazası: 6 yaralı

AA - Orhan Onur Gemici - Güncel
 - Güncelleme:

Başkentte minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Başkentte minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Mermeroğlu Caddesi ile Eski Bağlar Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, 06 DS 1717 plakalı minibüs ile 06 EV 5247 plakalı otomobil çarpıştı.

Trafik kazasında, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Bağlar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title