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Son dakika haber! Başkentte jandarmadan okul servislerine denetim

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Son dakika haber! Başkentte jandarmadan okul servislerine denetim

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla sorumluluk sahalarındaki okul servis araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla sorumluluk sahalarındaki okul servis araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Trafik Jandarması timlerinin öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmaları amacıyla sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren okul servis araçlarına yönelik denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

Denetimlerde, okul servis araçlarının hizmet yönetmeliği esaslarına göre kontrol edildiği, yönetmeliğe aykırı durumu tespit edilenlerin ise ilgili kurum veya kuruluşlara bildirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okul servis araçları Okul Servis Aracı Denetim Formu'ndaki hususlara göre titizlikle kontrol edilmektedir. Taşımalı eğitim yapılan okullara öğrenci taşınması esnasında okul servis aracında öğrenci harici yolcu alınmasına, araç kapasitesi üzerinde öğrenci taşınmasına izin verilmemektedir."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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