Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı tarafından "Risk Değerlendirme ve Acil Durum Planı Hazırlama Eğitimi Semineri" açılış töreni yapıldı.

Öğretmenevindeki açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, ülke genelinde iş güvenliği açısından risklerin azaltılmasının hukuki açıdan kurumları ve şahısları koruma altına aldığını belirtti.

Bu açıdan riskleri belirlemenin çok önemli olduğunu ifade eden Teltik, bu eğitimlerin alınmasının kurumları, iş yerlerini daha risksiz ve güvenli hale getireceğini kaydetti.

Türkiye genelinden 54 ilden seminere katılan 57 iş güvenliği uzmanına ve eğitmenlerine 5 gün seminer verilecek.

Kocasinan'da Çanakkale programı

Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü üyeleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenledi.

Mustafa Germirli İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Çanakkale türküleri seslendirildi.

Çanakkale ruhunun skeçlerle anlatılmaya çalışıldığı etkinlikte resim sergisi de ziyarete açıldı.

Burada konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diledi.

Geçmişi hiçbir şekilde unutmayacak ve geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini aktaran Çolakbayrakdar, bütün amaçlarının milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç'a ödül

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti Kültür Sanat Kongresi'nde "Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü"ne layık görüldü.

3 gün süren kongrede kültür ve sanat alanında ortaya koyulan projeler, eserler, bugüne ve yarına dair planlamalar ve bu alanda yeni yol haritası ortaya konuldu.

Büyükkılıç, kongrede katılımcılara kültür-sanat etkinlikleriyle ilgili bir sunum yaparken, yerel yönetimlerde kültür-sanat alanında başarılı çalışmalar yapan belediyeler de ödüllendirildi.

Bu kapsamda Büyükşehir KAYMEK AŞ tarafından hazırlanan ve Türkiye'de ilk olan, sosyal yaşama katkı sunması amaçlanan "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" isimli canlı anlatımlı sanal sergi, "Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü"nü aldı.