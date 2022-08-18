Son dakika haber! BAŞI PENCERENİN DEMİR PARMAKLIĞINA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI Güncel Haberler Son dakika haberleri... NİĞDE'de başı pencerenin demir parmaklığına sıkışan Eren Çoban (5), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. NİĞDE'de başı pencerenin demir parmaklığına sıkışan Eren Çoban (5), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merkez Dere Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katındaki dairede oturan Eren Çoban başını pencerenin önünde bulunan demir parmaklığa soktu. Çocuklarının başını çıkaramadığını gören ailesi de başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, demir parmaklığı genişleterek küçük çocuğu kurtardı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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