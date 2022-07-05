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Son dakika haber... Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

AA - Selim Bostancı - Güncel
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Son dakika haber... Bartın'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Son dakika haberler: Bartın'da sel ve taşkınların ardından hayat normale dönmeye başlarken selden etkilenen tüm köylere elektrik verildi.

Bartın'da sel ve taşkınların ardından hayat normale dönmeye başlarken selden etkilenen tüm köylere elektrik verildi.

Kozcağız beldesinde taşkın nedeniyle çöken asfalt yol ile temelinin hasar görmesi nedeniyle yıkılan 4 katlı apartmanın bulunduğu Kavlaklık Mahallesi Kozcağız Çayı kenarında da taş tahkimat çalışmaları devam ediyor.

Sel taşkınında hasar gören Kozcağız beldesine bağlı Bakioğlu köyü Lazlar Mahallesi Köprüsü de onarılarak ulaşıma açıldı.

Kozcağız Futbol Sahası'nın da sentetik çiminin tamamen çamurla kaplandığı bölgedeki çalışmalar dronla görüntülendi.

Selden etkilenen tüm köylere elektrik verildi, su verilemeyen bazı köyler için de çalışmalar sürüyor.

Bartın kent merkezinde de selden en çok etkilenen Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar evlerinin zemin katı ve bahçelerini temizliyor.

AA / Selim Bostancı - Güncel

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