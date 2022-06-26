Son dakika haber... Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (4) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (4)

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (4)

Son dakika haberi: 4 DALGIÇ VE 6 ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖREVE ÇAĞRILDIBartın'da bu gece ve yarın oluşması muhtemel sel ve su baskınları için AFAD Başkanlığı tarafından çevre illerden 4 dalgıç ekibi ile 6 arama kurtarma ekibi göreve çağrıldı.

4 DALGIÇ VE 6 ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖREVE ÇAĞRILDI

Bartın'da bu gece ve yarın oluşması muhtemel sel ve su baskınları için AFAD Başkanlığı tarafından çevre illerden 4 dalgıç ekibi ile 6 arama kurtarma ekibi göreve çağrıldı. İl genelinde bütün iş makineleri tedbir amaçlı hazır tutulacak.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Bartın su Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title