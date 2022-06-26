Son dakika haber... Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (4) Son dakika haberi: 4 DALGIÇ VE 6 ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖREVE ÇAĞRILDIBartın'da bu gece ve yarın oluşması muhtemel sel ve su baskınları için AFAD Başkanlığı tarafından çevre illerden 4 dalgıç ekibi ile 6 arama kurtarma ekibi göreve çağrıldı. 4 DALGIÇ VE 6 ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖREVE ÇAĞRILDI Bartın'da bu gece ve yarın oluşması muhtemel sel ve su baskınları için AFAD Başkanlığı tarafından çevre illerden 4 dalgıç ekibi ile 6 arama kurtarma ekibi göreve çağrıldı. İl genelinde bütün iş makineleri tedbir amaçlı hazır tutulacak. Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel Bartın su Güncel Haberler Son Dakika

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