MSB: Saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" ifadeleri kaydedildi.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel