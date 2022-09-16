Son dakika haber... MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist, etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

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