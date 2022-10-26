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Son dakika haber! Bangladeş'te etkili olan tropikal fırtınada ölü sayısı 31'e çıktı

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Son dakika haber! Bangladeş'te etkili olan tropikal fırtınada ölü sayısı 31'e çıktı

Son dakika gündem haberi: Bangladeş'te son günlerde etkili olan tropikal fırtına Sitrang nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Bangladeş'te son günlerde etkili olan tropikal fırtına Sitrang nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Yetkililer, kasırganın ülke genelinde büyük hasara yol açtığını ve yaklaşık 10 milyon kişiyi yerinden ederek güvenli bölgelere gitmeye zorladığını belirtti.

Ülkenin 16 bölgesini vuran fırtına nedeniyle en fazla ölüm, liman kenti Chittagong'un Mirsharai kasabasında kayıtlara geçti.

AA muhabirine açıklama yapan polis yetkilisi, Mirsharai sahili açıklarında 24 Ekim'de kasırga nedeniyle tarak gemisinin batması sonucu kaybolan 4 işçinin cesetlerinin bulunduğunu, 4'ü içinse arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Fırtınada 27 kişinin, Chattogram, Cox's Bazar, Brahmanbaria, Cumilla, Narail, Sirajganj, Bhola, Barguna, Munshiganj, Noakhali ve Gopalganj bölgelerinde hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Hindistan'da 83 köy etkilendi

Öte yandan, Sitrang kasırgasının Bengal Körfezi'nde neden olduğu sel, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletindeki 83 köyde 1100'den fazla kişiyi etkiledi.

Yetkililer, fırtınanın belirli alanlarda ekinlere de zarar verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Togo Cumhuriyeti Bangladeş Fırtına India Güncel Haberler Son Dakika

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