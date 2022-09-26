Son dakika haber... Bangladeş'te batan teknede 51 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika haberleri: Bangladeş'te festival için tapınağa gidenlerin bulunduğu teknenin Pançagarh bölgesindeki Karatoya Nehri'nde batması sonucu 51 kişinin öldüğü bildirildi. Bangladeş'te festival için tapınağa gidenlerin bulunduğu teknenin Pançagarh bölgesindeki Karatoya Nehri'nde batması sonucu 51 kişinin öldüğü bildirildi. Kazanın aşırı kalabalık nedeniyle meydana geldiği, batan teknenin 100'ün üzerinde yolcu taşıdığı belirtildi. Yetkililer, ölü sayısının 51'e çıktığını doğruladı ve 25 kişinin hala kayıp olduğu belirtti. Nöbetçi acil durum yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmasının sabah yeniden başlayacağını söyledi. Pançagarhlı emniyet yetkilileri, dün Durga Puja Festivali kapsamındaki Mayalaya Günü etkinliği için Badheshwar Tapınağı'na gidenleri taşıyan teknenin Karatoya Nehri'nde battığını bildirmişti. Güncel Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bangladeş Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Bangladeş'te batan teknede 51 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.