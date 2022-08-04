Son dakika haber | Bangladeş'te ana muhalefet partisi, 2 partilinin öldürülmesini protesto etti

Bangladeş'te ana muhalefet Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin (BNP) binlerce taraftarı, 31 Temmuz'da 2 parti mensubunun öldürülmesini protesto etti.

Başkent Dakka'da bir araya gelen BNP'liler, pazar günü iki partilinin öldürülmesine karşı gösteri yaptı.

Protesto gösterisine konuşan BNP'li siyasiler, Avami Birliği hükümetinin iktidarını değiştirmek için ülke çapında daha büyük mitingler düzenleyeceklerini kaydetti.

BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrül İslam Alemgir, burada yaptığı konuşmada, "Faşist Avami Birliği hükümeti devrilene ve tarafsız bir geçici hükümet altında barışçıl bir seçime gidene kadar, ülke genelinde hüküm süren anarşi ve kötü yönetimden bıkmış insanların desteğiyle mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gösteri, hayatını kaybeden partililer için kılınan cenaze namazının ardından sona erdi.

Hafta sonunda Bhola adasında bir araya gelen BNP taraftarları, enflasyon ve hayat pahalılığı karşıtı düzenlediği gösteride polisle çatışmış olayda iki partili hayatını kaybetmişti.