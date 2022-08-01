Son dakika haber... Bandırma'da çıkan yangında 4 hayvan telef oldu Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir ahırda meydana gelen yangında 2 büyükbaş hayvan, 2 küçükbaş hayvan telef oldu, yaklaşık 3 ton buğday ve mısır ezmesi zarar gördü. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir ahırda meydana gelen yangında 2 büyükbaş hayvan, 2 küçükbaş hayvan telef oldu, yaklaşık 3 ton buğday ve mısır ezmesi zarar gördü. 100.Yıl Mahallesi 1582 ile 1621. sokakların kesiştiği noktada H.Y'ye ait ahırda meydana gelen yangın Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek 1 saatte söndürüldü. Yangınını çıkış nedeni araştırılıyor. Güncel AA / Ahmet Pesen Balıkesir Güncel Haberler Son Dakika

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