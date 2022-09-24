Son dakika haber: Banaz'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Son dakika haberleri... Uşak'ın Banaz ilçesinde imam lojmanında çıkan ve bitişik eve sıçrayan yangın söndürüldü. Uşak'ın Banaz ilçesinde imam lojmanında çıkan ve bitişik eve sıçrayan yangın söndürüldü. Burhaniye köyünde imam lojmanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bitişikteki başka bir eve sıçrayan yangına Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, itfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında lojman ve ev kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan imam Akif Emre Ateş hafif şekilde yaralandı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Sunal Banaz Uşak Güncel Haberler Son Dakika

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