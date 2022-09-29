Son dakika haber | Balıkesir'deki uyuşturucu davasında 6 sanık tahliye edildi

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uyuşturucu ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 9 tutuklu sanıktan 6'sı tahliye edildi.

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu yargılanan, 2013 yılında yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in yanı sıra D.T. (35), E.Y. (24), Ş.T. (41), S.Y. (42), A.K. (38), Ü.K. (29), T.K. (37) ve B.E. (44) ile avukatları hazır bulundu.

Savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne süren Sert, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Recep Sert ile D.T, S.Y, A.K, T.K. ve B.E'nin yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine hükmetti.

Ş.T, E.Y. ve Ü.K'nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Soruşturma

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, 18 Mart'ta operasyon düzenlenmişti. Operasyonda yakalanan yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in de aralarında bulunduğu 9 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Ekipler, operasyonda şüphelilere ait olduğu belirlenen araçlarda yapılan aramada, farklı bölmelere gizlenmiş 1 kilo 237 gram metamfetamin ele geçirmişti.