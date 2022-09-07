Son dakika haber: Balıkesir'deki operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonda 4 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonda 4 kişiyi yakaladı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesi, 1 araçta, içerisinde bulunan şahısların üzerinde ve ikametlerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda; 2 kilo 297 gram esrar, 1 adet sentetik ecza hap, 2 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Öte yandan operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Edremit'te bir kişi yakalandı

Edremit ilçesinde polis ekiplerinin kaçak tütünle mücadele kapsamında yaptığı operasyonda ise bir kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Balıkesir Edremit KOM Grup Amirliği ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir şüphelinin evine operasyon yaptı.

Operasyonda 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 6 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 20 bin adet markasız ve bandrolsüz boş makaron, 750 adet şeffaf kilitli poşet, 9 adet TAPDK bandrollü 1 kg'lık paket tütün ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.