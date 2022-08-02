Son dakika haber | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Gelen son dakika haberlerine göre Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bandırma ilçesinde yaptığı operasyonda 2 kişiyi yakaladı.
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Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bandırma ilçesinde yaptığı operasyonda 2 kişiyi yakaladı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bandırma ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan operasyonlardaki aramalarda ise 1 kg uyuşturucu madde (kubar esrar), 67 kök kenevir bitkisi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Olaylarla ilgili yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / İlkan Toprak - Güncel