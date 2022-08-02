Son dakika haber | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bandırma ilçesinde yaptığı operasyonda 2 kişiyi yakaladı.

 - Güncelleme:

Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bandırma ilçesinde yaptığı operasyonda 2 kişiyi yakaladı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bandırma ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan operasyonlardaki aramalarda ise 1 kg uyuşturucu madde (kubar esrar), 67 kök kenevir bitkisi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olaylarla ilgili yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / İlkan Toprak - Güncel

Balıkesir Jandarma Kenevir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title