Son dakika haber | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Gelen son dakika haberlerine göre Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bandırma ilçesinde yaptığı operasyonda 2 kişiyi yakaladı. Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bandırma ilçesinde yaptığı operasyonda 2 kişiyi yakaladı. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bandırma ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan operasyonlardaki aramalarda ise 1 kg uyuşturucu madde (kubar esrar), 67 kök kenevir bitkisi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olaylarla ilgili yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel AA / İlkan Toprak Balıkesir Jandarma Kenevir Güncel Haberler Son Dakika

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