BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Haberler

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BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

AA - İlkan Toprak - Güncel
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Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik il merkezi, Edremit ve Erdek'te operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti ve üretimi yaptığı belirlenen 11 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda, 6,38 gram skunk maddesi, 20 hint keneviri bitkisi, 20 ekstasy hap, 49 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 3 sıvı organik bitki besini, 4 reflektör, 1 filtre makinası, 1 aydınlatma makinesi, 1 buhar makinesi, 1 devir daim motoru, 2 zaman ayarlayıcı, 1 adaptör, 1 top alüminyum folyo, 4 payp ve 1 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

AA / İlkan Toprak - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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