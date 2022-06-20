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Son dakika haber! Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA - Hakan Firik - Güncel
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Son dakika haber! Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir şüphelinin kentte kaçak tütün satışı yaptığını belirledi.

Zanlının adresine operasyon düzenleyen ekipler, 7 bin 300 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara, 39 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 40 kilo açık kıyılmış tütün ile 1 sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Firik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Edremit Güncel Haberler Son Dakika

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