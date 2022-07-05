Son dakika haber: Balıkesir'de jandarmadan "seyir halinde cep telefonu kullanımı" denetimi - Haberler

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Son dakika haber: Balıkesir'de jandarmadan "seyir halinde cep telefonu kullanımı" denetimi

AA - İlkan Toprak - Güncel
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Son dakika haber: Balıkesir'de jandarmadan 'seyir halinde cep telefonu kullanımı' denetimi

Son dakika haber: Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından cep telefonu kullanımı ihlaline yönelik denetim yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından cep telefonu kullanımı ihlaline yönelik denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması" amacıyla jandarma sorumluluk bölgesinde seyir halinde cep telefonu kullanımı denetimi gerçekleştirildi.

Uygulamada 899 araç kontrol edilerek, 24 sürücüye toplam 25 bin 78 lira idari para cezası kesildi ve 12 araç trafikten men edildi.

AA / İlkan Toprak - Güncel

Balıkesir Jandarma Tragger Güncel Haberler Son Dakika

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