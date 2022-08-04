Balıkesir gündem haberi | BALIKESİR - Orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor Gelen Balıkesir haberine göre Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozer ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. AA / Güncel Balıkesir Güncel Haberler

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