Son dakika haber | Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haber | Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Balya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

 - Güncelleme:

Balıkesir'in Balya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çalova ve Dumanlar mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine, yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 kara ekibi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 1 itfaiye aracı ile karadan, 3 helikopter, 2 uçak ile havadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Balıkesir İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title