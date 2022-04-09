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Son dakika haber... Balıkesir'de baba tartıştığı oğlunu satırla öldürdü

AA - Hakan Firik - Güncel
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Son dakika haber... Balıkesir'de baba tartıştığı oğlunu satırla öldürdü

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde babası tarafından satırla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde babası tarafından satırla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisi kayalıklar bölgesinde Murat Y. (58) ile oğlu Barış Y. (32) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Murat Y'nin kol, baş ve boyun bölgesine satırla vurduğu oğlu Barış Y, olay yerinde hayatını kaybetti.

Murat Y, polis ekipleri tarafından suç aletiyle gözaltına alındı.

Barış Y'nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA / Hakan Firik - Güncel

Balıkesir, Edremit, Güncel, Haberler

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