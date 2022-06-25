Son dakika haber | Bakanlar Kirişci ve Soylu Marmaris'te yangın sahasını helikopterle havadan inceledi
AA - Bekir Bektaş - Güncel
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Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterden inceleme yapması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'te yangın sahasını helikopterle havadan inceledi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterden inceleme yapması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'te yangın sahasını helikopterle havadan inceledi.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
AA / Bekir Bektaş - Güncel