Son dakika haber | Bakanlar Kirişci ve Soylu Marmaris'te yangın sahasını helikopterle havadan inceledi Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterden inceleme yapması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'te yangın sahasını helikopterle havadan inceledi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterden inceleme yapması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'te yangın sahasını helikopterle havadan inceledi. Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 AA / Bekir Bektaş - Güncel Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Marmaris Güncel Haberler Son Dakika

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