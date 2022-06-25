Son dakika haber | Bakanlar Kirişci ve Soylu Marmaris'te yangın sahasını helikopterle havadan inceledi - Haberler

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Son dakika haber | Bakanlar Kirişci ve Soylu Marmaris'te yangın sahasını helikopterle havadan inceledi

AA - Bekir Bektaş - Güncel
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Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterden inceleme yapması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'te yangın sahasını helikopterle havadan inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterden inceleme yapması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'te yangın sahasını helikopterle havadan inceledi.

AA / Bekir Bektaş - Güncel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Marmaris Güncel Haberler Son Dakika

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