Son dakika haber | Bakan Varank, Kadirli'deki fabrikanın idari binasının açılışını yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ), ziyaretlerde bulundu, bir fabrikanın idari binasının açılışını yaptı.

Bakan Varank, Kadirli OSB'de 2017'den bu yana faaliyet gösteren Sharabati Denim JNR Mensucat'ın idari binasının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki Suriyeli yatırımcılardan en önemlilerden biri olan JNR tekstilin 1750 kişiye istihdam sağladığını ve entegre kumaş üretimi yaptığını dile getirdi.

Yıllık 50 milyon metre kumaş üreten firmanın yurt dışına da ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Varank, firmanın Türkiye ekonomisine katkı sağladığını ve döviz kazandırdığını belirtti.

Kadirli OSB'nin gelişiminden etkilendiğini dile getiren Varank, Türkiye'yi yatırımla, üretimle, istihdamla, ihracatla büyütme hedefine kararlılıkla devam ettiklerini kaydetti.

Bakan Varank, Osmaniye'nin de Kadirli'nin de buradaki diğer ilçelerin de üretimde dünyanın parlayan yıldızı olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, diğer ilgililerle firmanın idari binasının açılış kurdelesi kesti.

Bakan Varank, daha sonra Kadirli OSB'de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.