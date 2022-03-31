Son dakika haber... Bakan Varank: İhracatımızın yüzde 90'ını sanayi ürünleri oluşturuyor (2)

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - AKDENİZ'İN İLK BİLİM MERKEZİ AÇILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin en büyük Akdeniz'in ise ilk bilim merkezi Antalya Bilim Merkezi'ni açtı. Kepez Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Antalya Bilim Merkezi ve Bilim Festivali'nin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların temsilcileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesi'nin 6 yıllık emeğinin ürünü Antalya Bilim Merkezi Dokumapark'ta TÜBİTAK iş birliğiyle 12 bin 500 metrekare alana kuruldu. Antalya Bilim Merkezi'nde Matematik Atölyesi, Robotik Kodlama ve Yazılım, Fen Bilimleri Atölyesi, Ahşap Tasarım Atölyesi, Steam Atölyesi, Biyoloji Kimya Atölyeleri ile bilimsel çalışmaları destekleyecek donanımlı laboratuvarlar bulunuyor. Sanal gerçeklik uygulamaları, bilimsel ve teknoloji buluşlarının yapılabileceği eğitim ortamları, teknolojik aletlerin çalışma prensiplerinin uygulamalı olarak öğretildiği atölyeler, tüm yaş grubuna hitap eden sergi salonları, bilim ve sanatın bir arada yürütülebileceği STEM+A atölyeleri yer alıyor. Akdeniz'in tarih, biyoloji, tarım ve diğer tüm özelliklerinin yansıtıldığı sergi salonları, eğitim ortamları, deney düzeneklerinin yer aldığı salonlar, özel tasarım galeriler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapılacağı çok amaçlı salonlarda bulunuyor. Savunma Sanayi Akademisi, HAVELSAN, ROKETSAN, ASELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK, Tübitak Sage, Tübitak BİLGEM, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK UZAY, Solo Türk ve Türk Yıldızları, TÜMOSAN gibi Türk sanayisi ile bilim ve teknolojisine önemli katkılar sunan kuruluşlar da bilim festivalinde ziyaretçileri bekliyor.