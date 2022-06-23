Son dakika haber: Bakan Soylu: Yangının Nasıl Çıktığına Yönelik Bir Tespitimiz Var. Bir Kimlik Tespit Edildi. Yakın Zamanda Açıklayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınına ilişkin, "Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz var. Çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Bir kimlik tespit edildi. Yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugün Marmaris'teki yangın bölgesinde açıklama yaptı. Soylu, üç gündür söndürülemeyen yangının çıkışı ile ilgili bir kişinin kimliğini tespit ettiklerini ve yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti. Soylu açıklamasında şunları kaydetti:

" Türkiye'nin afetler konusunda dünyada kabul edilmiş bir üstünlüğü mevcuttur. Bizim yangınlarda büyük bir mücadele ortaya konulmuştur. Türkiye'nin, hükümetimizin, vatandaşları mağdur etmeyen anlayışı devam etmektedir. Buradan siyaset devşirmedik, devşirenlere de cevabını verdik. Meseleye yardımcı olmaktan ziyade kaos oluşturan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne yapmak istediklerini, vazifelerinin ne olduğunu bilmiyorum. Afetler üzerinden bu tür anlayış kabul edilemez. Şimdi 60'ın üzerinde hava aracı görünce, 'Gece görüşlü araçlar nerede' diyorlar. Türkiye'nin hava aracı açısından başta aldığı tedbirler, senkronize bir çalışma ile 21 Haziran Marmaris yangını için devam etmektedir. 'Gece görüşlü uçaklar için yardım toplayacağız' demişlerdi. Yapacağınız işin arkasında olacaksınız. İnsanların moralini bozmaya gerek yok. İnsanların emeklerine yazık. Çok paran varsa belediye otobüslerini tamir ettirmek için para topla. Laf söylemek için laf söylemek; gerek yok. Birçok mesele ile uğraşıyoruz.

"GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DE BU GECE VEYA YARIN UÇUŞLARINA BAŞLAYACAKTIR"

Sabah saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ediyoruz. Devlet, en üstünden en altına kadar konuya hakimdir. Gece görüşlü helikopterle ile ilgili acaba biz ne yapabiliriz diye düşündük. Bunun iyi planlanması lazım. Bu planlamaları yaptık. Türkiye, her meselesini yönetecek kudrette. Türkiye'yi aciz göstermek, devleti aciz göstermek hakikaten doğru değildir. Gece görüşlü helikopterler de bu gece veya yarın uçuşlarına başlayacaktır. Başından beri tedbirli davranıyoruz.

" YANGININ NASIL ÇIKTIĞINA YÖNELİK BİR TESPİTİMİZ VAR. BİR KİMLİK TESPİT EDİLDİ. YAKIN ZAMANDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Yangının çıkış nedeni ile ilgili tespitimiz, bir kimliğimiz var. Bunu, yangının nasıl çıktığını yakın bir zamanda açıklayacağız. Orman yangınının başlangıç konusunu yerinde tetkik ettik. Bizim bir tespitimiz var. Hem emniyet istihbaratta hem de jandarmanın tespiti oldu. Bu konuda bir açıklamayı yakın zaman içinde yapacağız. Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz var. Çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Bir kimlik tespit edildi. Yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacağız."

ANKA / Güncel