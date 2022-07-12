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Son dakika haber! Bakan Soylu: Trafik kazalarında 28 kaybımız var

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber! Bakan Soylu: Trafik kazalarında 28 kaybımız var

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, arife ile bayramın ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, arife ile bayramın ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz arefe günü 8, bayramın 1'inci günü 8, 2'nci günü 9, 3'üncü günü 3 olmak üzere toplam 28 kaybımız var. Trafikte bayramınız kemerli olsun" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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