Son dakika haber... Bakan Soylu: Trafik kazalarında 25 kaybımız var - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Bakan Soylu: Trafik kazalarında 25 kaybımız var

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Bakan Soylu: Trafik kazalarında 25 kaybımız var

Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, arife ile bayramın ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, arife ile bayramın ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz arefe günü 8, 9 Temmuz bayramın 1'inci günü 8, 10 Temmuz bayramın 2'nci günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var. Emniyet kemerini ihmal etmeyelim. Bayramınız kemerli olsun" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Süleyman Soylu Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title