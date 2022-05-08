Son dakika haber! Bakan Soylu, Şehit Talha Bahadır'ın ailesini ziyaret etti (2)

BURSA (DHA) - KARABURUN'UN NİŞAN TÖRENİNE KATILDI

Yalova'da, şehit Teğmen Talha Bahadır'ın evine taziye ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kara yoluyla Bursa'ya geldi. Bakan Soylu, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Koruma Dairesi'nde görev yapan Komiser Samet Ateş ile haziran ayında evlenecek olan AK Parti 26. Dönem Bursa Milletvekili olan Bennur Karaburun'un nişan törenine katıldı. Soylu'ya AK Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faruk Çelik de eşlik etti. Basın mensuplarının alınmadığı nişan töreninde yaklaşık bir saat kalan Soylu, daha sonra Ankara'ya hareket etti,

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,