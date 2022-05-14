Son dakika! &quot;Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir&quot; - Haberler

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Son dakika! "Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir" dediİçişler Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir" dedi

İçişler Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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