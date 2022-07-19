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Son dakika haber: Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren şüpheli, çelik yelekle adliyede

Demirören Haber Ajansı - Salim Sarıkoç - Güncel
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Son dakika haberine göre TRABZON'un Of ilçesinde dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'i (59), tabancayla vurarak öldüren Fatih U. (53), güvenlik gerekçesiyle gözaltında tutulduğu Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

TRABZON'un Of ilçesinde dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'i (59), tabancayla vurarak öldüren Fatih U. (53), güvenlik gerekçesiyle gözaltında tutulduğu Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez arasında daha önce mahkemelik de oldukları 'balıkçı damı' meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez'e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu.

ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, şüphelisi Fatih U., güvenlik gerekçesiyle sorgusu için Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgusu tamamlanan Fatih U., sağlık kontrolü için hastaneye, ardından da çelik yelek giydirilerek Of Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Sefa Dönmez'in cenazesinin, ikindi vakti Of ilçesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Fatih Of Güncel Haberler Son Dakika

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