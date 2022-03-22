Son dakika haber: Bakan Soylu, mühimmat sevki sırasındaki patlamada şehit olan polislere başsağlığı diledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Bakan Soylu, mühimmat sevki sırasındaki patlamada şehit olan polislere başsağlığı diledi

AA - Kemal Karadağ - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Bakan Soylu, mühimmat sevki sırasındaki patlamada şehit olan polislere başsağlığı diledi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan 2 polis memuru için başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan 2 polis memuru için başsağlığı mesajı yayımladı.

Soylu, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğünde yaşanan elim kazada ağır yaralanan kahraman özel harekat polislerimiz Necati Aygün ve Birol İli şehadete kavuştular. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Makamları ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Özel Harekat, Mühimmat, Bingöl, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title