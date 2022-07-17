Son dakika haber | Bakan Soylu: Bayram tatilinde kazada ölen sayısı 64

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul'a dönüşlerin yaşandığı Bolu geçişinde, trafik denetimine katıldı. Bakan Soylu, "2018 yılında 9-10 günlük bir bayram tatilinde trafik kazalarında ölen vatandaşlarımızın toplamı 148 idi, şu anda şu saate kadar aldığımız rakam 64. Bugün süreç bitecek, inşallah kazayla karşıya kalmayız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatili sonrası yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Bolu'nun Gerede ilçesine geldi. Soylu'yu Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve protokol üyeleri ile jandarma ve polis ekipleri karşıladı. Soylu, Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Gerede-Karabük istikametinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasına katıldı. Soylu, burada Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Habib Aksar'dan trafik durumu ve kaza sayıları ile ilgili bilgi aldı. Yolda yapılan uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet eden Süleyman Soylu, araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.