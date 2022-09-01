Van'da 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Van haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında, 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında, 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. SOYLU PAYLAŞIM YAPTI Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği aktarıldı. İşte o paylaşım: Güncel Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul Süleyman Soylu Van Güncel Haberler

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