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Van'da 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Van haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında, 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında, 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SOYLU PAYLAŞIM YAPTI

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği aktarıldı.

İşte o paylaşım:

Van'da 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Süleyman Soylu Van Güncel Haberler

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