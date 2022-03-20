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Bakan Nebati baba ocağında halaylarla karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitingin ardından baba ocağına giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla karşılandı.

Memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitingin ardından baba ocağına giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla karşılandı.

Memleketi Viranşehir ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı miting konuşmasının ardından babaevini ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada davul-zurna eşliğinde halaylarla karşılandı. Aile üyeleri ve yakınlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Bakan Nebati, daha sonra esnafı ziyareti ederek, sorunlarını dinledi. Bakan Nebati, Viranşehir Belediyesi ile yapımı devam eden cami ve Kur'an kursu ziyaretleriyle temaslarını sürdürüyor.

(Enver Zencirci - Ahmet Kolsuz - Bekir Şeyhanlı/İHA)

Bakan Nebati baba ocağında halaylarla karşılandı

Bakan Nebati baba ocağında halaylarla karşılandı

Bakan Nebati baba ocağında halaylarla karşılandı

Bakan Nebati baba ocağında halaylarla karşılandı

Bakan Nebati baba ocağında halaylarla karşılandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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