Son dakika haber | Bakan Kurum, iftar sonrasında Sincan'da bir ailenin evine konuk oldu

SİNCAN, ANKARA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanlarıyla yaptığı iftarın ardından ilçeden ayrılmadan önce aile ziyaretinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurum'un, dün Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanlarıyla iftar yaptığı anımsatılarak, ardından Sincan'da ikamet eden Aydın ailesini ziyaret ettiği bildirildi.

Baba Ahmet Aydın'ın bel fıtığı rahatsızlığı sebebiyle işten ayrılmak zorunda kaldığını, anne Zeynep Aydın'ın ise ameliyat olması gerektiğini öğrenen Kurum'un, bunun üzerine çifti ikna ederek ameliyat ve tedavi süreçlerinin başlatılmasını sağladığı ifade edildi.

Kurum'un, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük'ü de arayarak, aileye bu süreçte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla destek olunmasını istediği aktarıldı.

"Sağlığınıza kavuşun sonra sağlığınıza uygun bir iş bakalım"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bakan Kurum, tedavi süreci sonrası baba Aydın'a iş bulunacağını, üniversite sınavlarına hazırlanan ailenin büyük çocuğu için burs sağlanacağını ve kalan ev taksitlerini üstleneceklerini belirtti.

Kurum, sahibi oldukları evin borcu olduğu için çalışmak zorunda olduğunu ancak hareket kabiliyetini yitirdiğini söyleyen Ahmet Aydın'a, "Evin borcunu dert etmeyin. Önce hem sizin hem de eşinizin tedavisine bakalım. Sağlığınıza kavuşun sonra sağlığınıza uygun bir iş bakalım." ifadesini kullandı.

El birliğiyle Aydın ailesinin sorunlarını çözmek istediklerini belirten Kurum, ailenin çocukları lise öğrencisi İlknur, ortaokul öğrencisi Resul ve ilkokul öğrencisi Medine'ye çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Kurum'a teşekkür eden baba Aydın, "Sayın Bakanım ben yetimhanede büyüdüm. Bana hep devletim sahip çıktı. Şimdi yine devletim sahip çıktı. Devletim sağ olsun. Sizler sağ olun. Televizyonda Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın aile ziyaretlerinde bulunduklarını görüyordum. 'Bir gün bu garibin evine de gelinir mi?' diyordum. Hayallerim gerçek oldu." diye konuştu.

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