Son dakika haber... Bakan Koca'dan sel açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Bakan Koca'dan sel açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Bakan Koca'dan sel açıklaması

Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Koca: "Batı Karadeniz'deki yoğun yağış nedeniyle oluşan, oluşabilecek sel afetlerinin yol açması muhtemel sorunlara karşı bölgede toplam 239 adet ambulans ile bin 573 personel, 15 UMKE timi ile 356 personel olmak üzere toplam 254 araç ve bin 929 sağlık personeli...

Sağlık Bakanı Koca: " Batı Karadeniz'deki yoğun yağış nedeniyle oluşan, oluşabilecek sel afetlerinin yol açması muhtemel sorunlara karşı bölgede toplam 239 adet ambulans ile bin 573 personel, 15 UMKE timi ile 356 personel olmak üzere toplam 254 araç ve bin 929 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Batı Karadeniz Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title