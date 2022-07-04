Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 8. gününde 12 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 8. gününde 12 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın sekizinci gününde atıcılık, tekvando, atletizm, halter, yelken ve yüzme branşlarında 4'ü altın, 2'si gümüş, 6'sı bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."??????? AA / Halil İbrahim Avşar - Güncel Akdeniz Oyunları Mehmet Kasapoğlu Cezayir Güncel Haberler Son Dakika

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