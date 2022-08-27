Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: "Bütün sektörler için yapacağımız yatırımları yıl yıl planladık"

Son dakika gündem haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'na katılarak sunum yaptı (5 SON)"Bütün sektörler için yapacağımız yatırımları yıl yıl planladık""Geçen yıl 225 milyar dolar ihracata ulaştık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'na katılarak sunum yaptı (5 SON)

"Bütün sektörler için yapacağımız yatırımları yıl yıl planladık"

"Geçen yıl 225 milyar dolar ihracata ulaştık. Bu yıl 250 milyar dolara inşallah ulaşacağız ama bu her yıl kat be kat artarak devam edecek"