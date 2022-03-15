Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün üretime etkisi 5,3 milyar euro

Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün üretime etkisi 5,3 milyar euro

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) 2 milyar 442 milyon euro, üretime ise 5 milyar 362 milyon euro etkisi olduğunu açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Projenin açılışının 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını kaydeden Karaismailoğlu, mega projeler ile tarihe imza attıklarını belirtti. Projenin yatırım tutarının 2 milyar 545 milyon euro olduğunu ve devletin kasasından tek kuruş çıkmadan mega yatırımın yapıldığını kaydeden Karaismailoğlu, "Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesi ile gece gündüz çalışarak tamamladığımız projemizi sadece halkımızın değil, dünyanın da hizmetine sunacağız. Proje ekonomiye de büyük katkı sağlayacak. Projemizle zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin avro ve 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımındaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro tasarruf edilecek. Böylece toplam tasarruf tutarı yıllık 415 milyon avroya ulaşacak. Projenin 1,5 yıl önce açılması ile ekonomiye 628 milyon avro katkı sağlanmış olacak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, açıklamasının devamında, "Projemiz, 'Ecdadımıza saygı, geleceğimize armağandır'. Kulelerin kırmızı beyaz rengi de al bayrağımızı temsil ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü; dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmek için azimle çalışan yeni Türkiye'nin, bu yolda son dönemeçte olduğunun göstergesidir. 18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi'nden bugüne Türkiye'nin aldığı mesafeyi, tüm dünyaya gösterecek bir nişanedir. Pandemiye rağmen büyüyen ve ihracatta Cumhuriyet rekoru kıran, yarını değil 2053 vizyonu ile tam bağımsız Türkiye'nin bir mührüdür" dedi.