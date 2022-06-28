Son dakika haber... Bakan Derya Yanık, selden etkilenen Yenice'de esnaf ziyareti yaptı - Haberler

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Son dakika haber... Bakan Derya Yanık, selden etkilenen Yenice'de esnaf ziyareti yaptı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın esnaf ziyareti Bakanı Derya Yanık'ın vatandaşlarla konuşması KARABÜK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sağanaktan etkilenen Karabük'ün Yenice ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın esnaf ziyareti

Bakanı Derya Yanık'ın vatandaşlarla konuşması

KARABÜK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sağanaktan etkilenen Karabük'ün Yenice ilçesinde esnafı ziyaret etti.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Derya Yanık Karabük Güncel Haberler Son Dakika

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