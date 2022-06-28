Son dakika haber... Bakan Derya Yanık, selden etkilenen Yenice'de esnaf ziyareti yaptı Son dakika haberlerine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın esnaf ziyareti Bakanı Derya Yanık'ın vatandaşlarla konuşması KARABÜK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sağanaktan etkilenen Karabük'ün Yenice ilçesinde esnafı ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın esnaf ziyareti Bakanı Derya Yanık'ın vatandaşlarla konuşması KARABÜK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sağanaktan etkilenen Karabük'ün Yenice ilçesinde esnafı ziyaret etti. AA / Orhan Kuzu - Güncel Derya Yanık Karabük Güncel Haberler Son Dakika

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