Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Darchiashvili ile görüştü - Haberler

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Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Darchiashvili ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre - Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Darchiashvili ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Darchiashvili ile görüştü

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Darchiashvili ile görüştü

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Darchiashvili ile görüştü

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Darchiashvili ile görüştü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan, Brüksel, Güncel, Haberler

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