Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu: En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen Rusya - Ukrayna müzakerelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizin başından bu yana her iki ülkenin cumhurbaşkanları ile yoğun bir diplomasi yürüttüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Toplantının açılışının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması her iki ülkeye ve barışın sağlanmasına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz ve bu sürece katkıda bulunmaktan destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"ÖNCELİKLİ KONU BİR AN ÖNCE ATEŞKESİN SAĞLANMASIDIR"

BUGÜNE KADAR 16 BİN 500 VATANDAŞIMIZI UKRAYNA'DAN TAHLİYE ETTİRDİK

Her iki tarafı da bir an evvel ateşkes sağlanması konusunda teşvik ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Görüşmelerimizde diğer hususların yanı sıra insani yardım ve insani koridorların açılması konularını da ele aldık. Bugüne kadar 16 bin 500'den fazla vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettirdik. Gerek üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesi için taraflarla ve uluslararası kuruluşlarla eş güdüm içinde çalışmamız sürüyor. Bölgede mahsur kalan gemilerimizin çıkış ve seyri sefer güvenliğini de gündeme getirdik. Bugünkü görüşmeler önceki görüşmelerde olduğu gibi tarafların Türkiye'ye duydukları güvenin bir göstergesidir. Bize duyulan güvenin ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz, akan kanın durdurulması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir barışa ulaşılması için uluslararası toplumla eş güdüm halinde çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel