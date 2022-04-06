Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Bin Zayid ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bin Zayid, Çavuşoğlu'nu arayarak ramazanını tebrik etti.

Görüşmede, gelecek dönem ziyaret takvimi dahil olmak üzere ikili ilişkiler de ele alındı.