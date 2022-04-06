Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Bin Zayid ile telefonda görüştü - Haberler

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Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Bin Zayid ile telefonda görüştü

AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Bin Zayid ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bin Zayid, Çavuşoğlu'nu arayarak ramazanını tebrik etti.

Görüşmede, gelecek dönem ziyaret takvimi dahil olmak üzere ikili ilişkiler de ele alındı.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Haberler

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