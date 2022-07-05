Son dakika haber | Bakan Bilgin: "İnsanlık tarihinin özellikle modern zamanların en sıkıntılı, en problemli dönemini yaşıyoruz"
AA - İbrahim Saykılı - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İŞKUR Konferans Salonu'nda, "İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı" n da konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İŞKUR Konferans Salonu'nda, "İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı" n da konuştu.
AA / İbrahim Saykılı - Güncel