Son dakika haber | Bakan Bilgin: "İnsanlık tarihinin özellikle modern zamanların en sıkıntılı, en problemli dönemini yaşıyoruz" - Haberler

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Son dakika haber | Bakan Bilgin: "İnsanlık tarihinin özellikle modern zamanların en sıkıntılı, en problemli dönemini yaşıyoruz"

AA - İbrahim Saykılı - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İŞKUR Konferans Salonu'nda, "İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı" n da konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İŞKUR Konferans Salonu'nda, "İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı" n da konuştu.

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

Vedat Bilgin İŞKUR Güncel Haberler Son Dakika

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