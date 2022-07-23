Son dakika haber: Bakan Akar: "Yunanistan'daki Türk okullarının askıya alınması kararını şiddetle kınıyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Bakan Akar: "Yunanistan'daki Türk okullarının askıya alınması kararını şiddetle kınıyoruz"

AA - Osman Baytürk - Güncel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni"nde konuştu.

Kayseri'de Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni"nde konuştu.

AA / Osman Baytürk - Güncel

Ankara Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title