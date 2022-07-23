Son dakika haber: Bakan Akar: "Yunanistan'daki Türk okullarının askıya alınması kararını şiddetle kınıyoruz" Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni"nde konuştu. Kayseri'de Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni"nde konuştu. AA / Osman Baytürk - Güncel Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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