Son dakika haber: Bakan Akar: "Yunanistan'daki Türk okullarının askıya alınması kararını şiddetle kınıyoruz"
AA - Osman Baytürk - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni"nde konuştu.
Kayseri'de Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni"nde konuştu.
AA / Osman Baytürk - Güncel