Son dakika haber... Bahçede çalıştığı sırada arının sokması sonucu hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haber: BARTIN'da, İrfan Kaz (59) köyde bahçede çalıştığı sırada arının boğazından sokması sonucu hayatını kaybetti. BARTIN'da, İrfan Kaz (59) köyde bahçede çalıştığı sırada arının boğazından sokması sonucu hayatını kaybetti. Olay akşam saatlerinde Bartın'a bağlı Darıören köyünde meydana geldi. Emekli 4 çocuk babası İrfan Kaz, bahçede çalıştığı sırada eşek arısı boğazından soktu. Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen İrfan Kaz, fenalaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bartın Güncel Haberler Son Dakika

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