Son dakika haber! 'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede (2) - Haberler

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Son dakika haber! 'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - İsmail Hakkı Seymen - Güncel
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Son dakika haber! 'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede (2)

Bir son dakika haberine göre 29 TUTUKLAMABursa merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen 'Bahar Temizliği' operasyonunda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 28'i kadın, 41 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

BURSA (DHA) - 29 TUTUKLAMA

Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen 'Bahar Temizliği' operasyonunda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 28'i kadın, 41 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 41 şüpheliden 19'u kadın 29 kişi tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,


Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Güncel

Bursa, Güncel, Haberler

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