Son dakika haber... Bağcılar'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı (2) - Haberler

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Son dakika haber... Bağcılar'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı (2)

AA - Kerem Alp Eren Kaya - Güncel
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Son dakika haberleri: İtfaiye ekibinin yangına müdahalesi Polislerin olay yerindeki görüntüsü İSTANBUL - Bağcılar'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İtfaiye ekibinin yangına müdahalesi

Polislerin olay yerindeki görüntüsü İSTANBUL - Bağcılar'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA / Kerem Alp Eren Kaya - Güncel

Bağcılar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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