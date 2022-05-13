Son dakika haber... Bağcılar'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı (2)
AA - Kerem Alp Eren Kaya - Güncel
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Son dakika haberleri: İtfaiye ekibinin yangına müdahalesi Polislerin olay yerindeki görüntüsü İSTANBUL - Bağcılar'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İtfaiye ekibinin yangına müdahalesi
Polislerin olay yerindeki görüntüsü İSTANBUL - Bağcılar'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
AA / Kerem Alp Eren Kaya - Güncel