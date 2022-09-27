Son dakika haber! Bağcılar Belediyesi ölüm saçan sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları başlattı

Bağcılar Belediyesi ölüm saçan sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları başlattı

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi ekipleri, ölüme yol açabilecek virüsleri taşıyan Aedes cinsi sivrisineklere karşı ilaçlama başta olmak üzere farklı yöntemlerle mücadele ediyor. Bireysel olarak da vatandaşların önlemler alması gerektiğine dikkat çeken veteriner hekim Yunus Giray Özarslan, "Biz ilaçlamaya devam ediyoruz ama vatandaşlarımızın da sivrisinek üremesine kaynak oluşturabilecek durgun suların oluşumuna engel olmalarını istiyoruz" dedi.

Bazı durumlarda ölümcül sonuçlar da doğuran zika virüsü taşıyan "Aedes" türü sivrisinekler, son dönemde yine kendini göstermeye başladı. İstanbul'da son günlerde sivrisinek ısırığı nedeniyle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanıyor. Hastaneye gidenler, kabarma, şişlik ve dayanılmaz kaşıntıları olduğunu belirtiyor. Bağcılar Belediyesi de İstanbulluların hayatını kabusa çeviren sivrisineklere karşı mücadelesini sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, ilaçlamanın yanında, hazırlanan el broşürleriyle vatandaşlara sivrisineklerden kurtulmanın yolu olan "Kurut-Kaldır-Korun" yöntemini anlatıyor. Çalışmalar devam erken Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde görevli Veteriner Hekimi Yunus Giray Özarslan, vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu.

"Durgun suların oluşumuna engel olunmalı"

Veteriner hekim Yunus Giray Özarslan, sivrisineklerin doğada kendiliğinden oluşan ve insan eli ile oluşturulan her türlü durgun su kaynağında ürediğine dikkati çekti. Özarslan, "Sivrisinekler, yumurtalarını durgun halde bulunan suların olduğu yerlere bırakırlar. Bir sivrisinek 200 ile 400 arasında yumurta bırakır. Hızlı üreyen sivrisineklerin son bir hafta içinde bastırdığını görüyoruz. Bu aralar adını en çok duyduğumuz Aedes, ısırdığı ciltte ağır ve kaşıntılı hasarlar bırakıyor. Bu haliyle de insanların hastaneye başvurmasına neden oluyor. Sivrisineklerle mücadelenin temeli, sivrisineğin kaynağı olan durgun suların oluşumuna engel olmak. Atık lastiklerden saksı altlarındaki tabaklara kadar içinde su bulunan yerler sivrisineklerin üremesine ve çoğalmasına sebep oluyor. Bizim oluşumuna neden olduğumuz kaynakların bertaraf edilmesi sivrisineklerle mücadelenin temelini oluşturuyor. Biz ilaçlamaya devam ediyoruz; ama vatandaşlarımızın da sivrisinek üremesine kaynak oluşturabilecek durgun suların oluşumuna engel olmalarını istiyoruz. Bunun yanında sivrisinekle ilgili bir sıkıntıları olursa çağrı merkezinden bizlere ulaşarak oradaki sivrisineklerle mücadele katkı sunabilirler" dedi.

"Özverili çalışmalar yürütüyoruz"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, başta sivrisinekler olmak üzere ilçe sakinlerinin haşerelerden korunması için özverili çalışmalar yaptıklarını belirterek, "İlçe sakinlerimizin güvenliği için her türlü zararlı sinek ve böceklere karşı çalışmalarımız devam etmektedir. Sivrisinek kaynaklı hastalıklardan korunmak için, kişisel tedbirlerin alınmasına dikkat etmenizi rica ediyoruz" dedi.